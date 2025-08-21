18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.08.2025, 16:30

Гибель в массовой драке в Бейнеу – сестра погибшего сделала заявление

Общество

Родные умершего в ходе массовой драки требуют переквалифицировать дело на статью «убийство», передает Lada.kz.

Фото из архива
Фото из архива

Родная сестра погибшего в результате нанесения смертельных травм сделала заявление. Она настаивает, что имело место убийство, а не умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

«В настоящее время родители подозреваемых, зная о действиях своих детей, распространяют недостоверную информацию. По санкции суда возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 106 УК РК, однако мы требуем переквалификации на часть 1 статьи 99 УК РК. Мы настаиваем на том, чтобы все лица, причастные к этому делу (14–20 человек), были привлечены к ответственности и понесли наказание», - сказала она в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Родственники изложили свою версию произошедшего.

По их словам, между бывшими учащимися двух школ села Бейнеу возник конфликт. Умерший Багдаулет и другой участник конфликта сначала сумели прийти к примирению. Однако ситуация продолжилась развиваться  и в ночь с 13 на 14 августа произошла трагедия.

«Когда мой брат вместе с друзьями вез машину на мойку и по пути собирался подвезти товарища, их обманом остановили и выманили 3–4 молодых человека. Как только мой брат и его друг вышли из автомобиля, на них напали около 20–30 человек. Моего брата сразу ударили кастетом по лицу и повалили на землю. На двух ребят набросилась толпа. Тем временем находившиеся в машине 5 человек, пытаясь спастись от драки, в панике завели автомобиль и сбили моего брата. Даже когда он лежал под машиной и мучился от боли, нападавшие продолжали жестоко избивать его и несколько раз прыгали на теле. В результате у него были сломаны 11 рёбер и тазовая кость, он получил тяжёлые травмы и не смог дышать, от чего и скончался», - сказано в обращении.

Напомним, молодой человек погиб в массовой драке, случившейся в ночь на 14 августа в Бейнеуском районе. 

1
21
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
До тех пор пока применение ножа, дубинки или тем более кастета и т.п. в массовой драке не будет расцениваться как покушение на убийство (за исключением когда нож или дубинку применил обороняющийся против толпы), мы не отучим детей от этого шакальего стадного метода решения конфликотов и естествнно не привьем цивилизованные способы. А также нужно ужесточить наказание за преднамеренное убийство без смягчающих обстоятельств от 25 лет до пожизненного, нечего плодить и поважать индивидумов которые посягают на чью-то жизнь, да и мы же такие консервативные и традиционные, то методы должны быть такие же "клин клином выбивают" и "зуб за зуб, око за око".
21.08.2025, 13:02
