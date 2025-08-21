Гибель в массовой драке в Бейнеу – сестра погибшего сделала заявление

Қазақ тіліне аудару

Фото из архива

Родная сестра погибшего в результате нанесения смертельных травм сделала заявление. Она настаивает, что имело место убийство, а не умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

«В настоящее время родители подозреваемых, зная о действиях своих детей, распространяют недостоверную информацию. По санкции суда возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 106 УК РК, однако мы требуем переквалификации на часть 1 статьи 99 УК РК. Мы настаиваем на том, чтобы все лица, причастные к этому делу (14–20 человек), были привлечены к ответственности и понесли наказание», - сказала она в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Родственники изложили свою версию произошедшего.

По их словам, между бывшими учащимися двух школ села Бейнеу возник конфликт. Умерший Багдаулет и другой участник конфликта сначала сумели прийти к примирению. Однако ситуация продолжилась развиваться и в ночь с 13 на 14 августа произошла трагедия.

«Когда мой брат вместе с друзьями вез машину на мойку и по пути собирался подвезти товарища, их обманом остановили и выманили 3–4 молодых человека. Как только мой брат и его друг вышли из автомобиля, на них напали около 20–30 человек. Моего брата сразу ударили кастетом по лицу и повалили на землю. На двух ребят набросилась толпа. Тем временем находившиеся в машине 5 человек, пытаясь спастись от драки, в панике завели автомобиль и сбили моего брата. Даже когда он лежал под машиной и мучился от боли, нападавшие продолжали жестоко избивать его и несколько раз прыгали на теле. В результате у него были сломаны 11 рёбер и тазовая кость, он получил тяжёлые травмы и не смог дышать, от чего и скончался», - сказано в обращении.

Напомним, молодой человек погиб в массовой драке, случившейся в ночь на 14 августа в Бейнеуском районе.