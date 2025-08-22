В Актау снова спиливают деревья

Очередной факт спила деревьев зафиксировали жители Актау. В городском акимате рассказали, что от деревьев избавляются из-за ремонта дороги, передает Lada.kz.
Работников одной из организаций, занятых спиливанием деревьев, снял на видео из окна своего дома житель Актау. Его возмутило, что зеленые насаждения, которые росли много лет, уничтожают.
В пресс-службе акимата Актау пояснили, что спиливание проводится из-за проведения среднего ремонта автодороги №10 (отрезок от АО «Мангистаумунайгаз» до супермаркета «Дана»)
«В ходе ремонта на данном участке дороги, а именно между 2-м и 6-м микрорайонами, выполняются работы по вырубке и пересадке зеленых насаждений, расположенных вдоль обочины», - говорится в сообщении.
