В Актау снова спиливают деревья

Қазақ тіліне аудару

Очередной факт спила деревьев зафиксировали жители Актау. В городском акимате рассказали, что от деревьев избавляются из-за ремонта дороги, передает Lada.kz .

Дорога №10. Фото автора

Работников одной из организаций, занятых спиливанием деревьев, снял на видео из окна своего дома житель Актау. Его возмутило, что зеленые насаждения, которые росли много лет, уничтожают.

В пресс-службе акимата Актау пояснили, что спиливание проводится из-за проведения среднего ремонта автодороги №10 (отрезок от АО «Мангистаумунайгаз» до супермаркета «Дана»)