Власти Мангистау отчитались о подготовке к отопительному сезону

Қазақ тіліне аудару

Мангистаускую область посетил советник премьер-министра Казахстана Ералы Токжанов. Он заслушал отчет местных чиновников о готовности к будущему отопительному сезону, передает Lada.kz .

Ералы Тугжанов и Ербол Избергенов. Фото: акимат МО

Как сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области, в ходе совещания обсудили техническое состояние жилых домов, объектов социальной сферы, образования и здравоохранения в регионе, а также ход подготовки тепловой инфраструктуры и предстоящие задачи.

Руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бердибек Картбаев сообщил, что в целом к отопительному сезону готовятся 1930 жилых домов. Кроме того, ведётся подготовка 334 объектов образования, 105 объектов здравоохранения и 117 социальных объектов.

Из 407 котельных 332 полностью готовы к отопительному сезону. Протяженность тепловых сетей составляет 29,2 километра, из них 27 километров уже подготовлены. Эти сети расположены в Актау, Жанаозене и Мунайлинском районе. Ведется также системная работа по обеспечению электроснабжения.

В ТОО «МАЭК» проводится поэтапный капитальный ремонт основного энергетического оборудования предприятия. По словам специалистов МАЭКа, ремонт будет завершен в установленные сроки и с надлежащим качеством, что обеспечит полную готовность к предстоящему отопительному сезону.

В завершение совещания Ералы Тугжанов подчеркнул важность проводимой работы по подготовке к отопительному сезону. Он поручил держать под строгим контролем готовность всех объектов, а также системно отслеживать качество и своевременность ремонтных работ.