Полиция Актау готовится к школьному сезону

В пресс-службе полиции сообщили о проводимой работе по обеспечению безопасности накануне начала учебного года, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

По данным ведомства, в преддверии нового 2025–2026 учебного года в Актау реализуется комплекс мероприятий по благоустройству и повышению безопасности на прилегающих к школам территориях.

Особое внимание уделяется приведению в порядок пешеходных переходов у образовательных организаций. На проезжей части обновляется дорожная разметка, устанавливаются новые и заменяются устаревшие дорожные знаки. В целях повышения безопасности школьников проводится проверка состояния ограждений и подходов к учебным заведениям. Повреждённые участки восстанавливаются, обеспечивается чистота и порядок на прилегающих территориях, - сообщили в полиции.

Также в полиции отметили, что руководителям образовательных учреждений даны рекомендации по регулярному контролю состояния освещения и своевременной уборке школьных дворов и прилегающих участков.

Комплекс проводимых мер направлен на создание комфортных и безопасных условий для школьников, а также на обеспечение готовности городских школ к началу нового учебного процесса, - заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что школы Актау проверяют на готовность к учебному году.

В Мангистау в 2025-2026 новом учебном году в 1 класс планируется принять более 20 тысяч учащихся.