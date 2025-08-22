Транскаспийский маршрут: грузоперевозки выросли в шесть раз за пять лет

Қазақ тіліне аудару

Фото: shutterstock

По данным министерства транспорта, за последние пять лет объем грузоперевозок по маршруту ТМТМ вырос в шесть раз – с 0,8 млн тонн в 2020 году до 4,5 млн тонн в 2024 году.

В министерстве отметили, что только за прошлый год объем перевозок увеличился на 62%, а контейнерные перевозки выросли в 2,7 раза. За первое полугодие 2025 года перевозки достигли 2,3 млн тонн, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года. Существенный рост контейнерных перевозок стал возможен благодаря и автоматизации таможенных процедур: теперь оформление одного контейнерного поезда занимает всего 30 минут, ранее эта процедура длилась до трех часов.

Недавно совместно с китайской стороной состоялся запуск контейнерного терминала в порту Актау. Успешно функционирует наш сухой порт в Сиане. Строятся новые терминалы на станциях Селятино, Свислочь и вблизи Будапешта. В июне открылся первый казахстанский мультимодальный терминал в грузинском порту Поти, — сказал вице-министр транспорта Максат Калиакпаров.

Отмечается, что не менее значимым событием стало и начало движения китайских автопоездов по Транскаспийскому маршруту. В 2024 году через порт Курык проследовало почти 3,5 тыс. грузовиков, а в первой половине этого года уже свыше тысячи.