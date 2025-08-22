За титул «Мисс Актау-2025» будут бороться 15 девушек

Қазақ тіліне аудару

фото с сайта yk-news.kz

В Актау 13 октября состоится финал конкурса красоты «Мисс Актау-2025». Отбор на него проходил с помощью кастинга. В финале конкурса будут учувствовать 15 красавиц.

Интерес к конкурсу оказался колоссальным, мы получили свыше ста заявок от девушек, мечтающих выйти на большую сцену. 29 июля прошёл кастинг, но на этом отбор не ограничился, мы провели и мини-кастинги, приглашая девушек индивидуально, а также рассмотрели анкеты онлайн для тех, кто временно был вне города. После напряжённого и очень творческого отбора мы остановились на 15 финалистках. Именно они будут бороться за титул «Мисс Актау 2025»,- сообщили организаторы конкурса модельного агентства «Velada models aktau».

Финальное шоу состоится в ресторане «Хан-Шахар» 13 октября и вход на мероприятие будет платный - в пределах пяти тысяч тенге. Здесь зрители смогут не только полюбоваться участницами конкурса, но и познакомиться с их творческими талантами.

Обладательница титула «Мисс Актау» получит шанс выйти на национальный уровень, она представит наш город на престижном конкурсе «Мисс Казахстан» в Алматы. Для многих девушек это не только почётная миссия, но и реальный шаг к воплощению мечты заявить о себе на всю страну. Полуфинал и финал «Мисс Казахстан» ориентировочно пройдут в ноябре, однако точные даты пока неизвестны. Тем не менее, уже сейчас ясно: участие в этом конкурсе станет для победительницы важным этапом и новым витком в её жизни и карьере, - подытожили организаторы конкурса.

В финальную часть прошли следующие участницы: Айгерим Кетеева, Айбану Нигматуллаева, Аделя Мирманова, Дильназ Амангелди, Назерке Таскымбаева, Айгерим Кайыргали, Айзада Шманова, Айгерим Жанбуршина, Аружан Азимбай, Аида Толеуова, Ардана Сарсенбаева, Нурай Ермекбаева, Ислам Инкар, Аяжан Алибековна и Асу Кенжевна.

Напомним, в прошлом году «Мисс Актау-2024» стала Мерей Азимтай.