«Им не нужны коды из SMS»: полиция Актау предупреждает о новом виде мошенничества

Қазақ тіліне аудару

Фото istockphoto.com

На официальной странице полиции Актау в социальной сети опубликовано предупреждение для горожан о новом виде мошенничества.

В предупреждении говорится, что мошенники стали ещё хитрее, теперь им не нужны даже коды из SMS. Их новая цель — демонстрация экрана телефона.

Сценарии у мошенников практически всегда одинаковые. Они звонят по объявлениям, утверждают, что фото плохого качества, и просят включить показ экрана. Либо представляются сотрудниками банка и утверждают, что операция будет заблокирована, если не включить демонстрацию экрана. Иногда выступают от имени пенсионного фонда и предлагают помочь оформить льготы через госуслуги. Как только человек соглашается, злоумышленники получают полный доступ ко всем данным: вход в интернет-банк, паролям и кодам. В итоге уже через несколько минут счёта оказываются пустыми, - разъяснили в полиции.

Полиция региона обращается к жителям с просьбой никогда не демонстрировать экран телефона посторонним лицам.

В ведомстве подчеркнули, что ни банки, ни службы технической поддержки, ни государственные органы никогда не требуют от граждан демонстрировать экран телефона.

Ранее в ведомстве сообщали, что злоумышленники стараются узнать у людей их данные под предлогом завершения «срока бесплатного хранения» товаров с приложения Wildberries.