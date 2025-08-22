Как будут развивать село Шетпе

Қазақ тіліне аудару

Фото wildticketasia.com

Под председательством акима Мангистаусского района Галымжана Ниязова состоялось аппаратное совещание. С докладом на тему «Текущее социально-экономическое состояние села Шетпе и планы по его дальнейшему развитию» выступил аким села Шетпе Айдос Шамгулов.

Он рассказал, что входить в план развития села и как он реализуется.

Так, в микрорайонах Базарлы, Макаш, Жанаорпа, Карашокы-2 и Ащыбулак-1 строятся пять детских игровых площадок, а в Шетпе-1, Базарлы, Центральном и Ащыбулак-1 — открыто четыре футбольных поля. Также, по его словам, проводится расширение территории перед восьми установленными автобусными остановками для удобной парковки транспорта.

Началось строительство 13 километров пешеходных дорожек, соединяющих район от Шетпе-1 (в районе кладбища) до Карашокы (школа №3), от районной больницы до магазина «Жаксылык», далее до подвесного моста внутри Жанаорпа, от «Ностальжи» до Кособулак-2 и далее к железнодорожному мосту в Кособулак-1. Также проводятся работы по озеленению и санитарной очистке населённого пункта, – сообщил Айдос Шамгулов.

Кроме того, аким села отметил, что в будущем планируется установка дополнительных игровых и спортивных площадок, обновление ограждения центрального парка, установка карты района, благоустройство парка в Шетпе-1, строительство санитарных объектов, установка специальных ливневых колодцев в местах скопления талых вод на автодорогах, монтаж новых автобусных остановок, а также установка пешеходных переходов и искусственных неровностей (лежачих полицейских) в 10 точках с повышенной потребностью в обеспечении безопасности на внутрипоселковых дорогах.

Галымжан Ниязов указал акиму села на некоторые недочёты и дал ряд поручений по развитию центрального населенного пункта, в котором проживает половина населения района.