Туристы виноваты! В акимате рассказали о причинах очередей на газовых заправках в Актау

По информации акимата Актау, основной причиной скопления очередей на газовых заправках стало увеличение числа автотуристов и приезжих из районов, закупающих школьные принадлежности, передает Lada.kz .

Фото автора

Сегодня, 22 августа, владельцы автомобилей, работающих на газе, обратились в редакцию с просьбой разъяснить ситуацию с нехваткой голубого топлива в областном центре. Автовладельцы Актау пожаловались на очереди на газовых заправках.

По данным городской администрации, в настоящее время на территории города функционируют 32 автомобильных газозаправочных станций. Очереди на них в основном отмечаются в утренние и вечерние часы.

Повышенный спрос на сжиженный газ в городе связан с ростом внутреннего туризма, а также увеличением числа автотранспортных средств, прибывающих в наш регион из других областей. Кроме того, в выходные дни наблюдается увеличение количества автомобилей, что обусловлено притоком жителей районов, приезжающих в город для приобретения школьных принадлежностей. При этом по городу нехватки газа не наблюдается, - сообщили в акимате.

В городской администрации заверили, что ситуация находится под контролем.

Ежедневно два раза проводится мониторинг работы автогазозаправочных станций. В то же время в пригородных зонах и на трассах очередей на АГЗС не наблюдается, - отметили в акимате.

По данным акимата, в среднем ежедневно на территорию города ТОО «КазГПЗ» поставляет 170–180 тонн сжиженного нефтяного газа. 22 и 23 августа ТОО «АНПЗ» осуществляет отгрузку 160 тонн сжиженного нефтяного газа.

По сравнению с июлем текущего года объёмы поставок увеличены: если в прошлом месяце отгрузка ТОО «АНПЗ» составила 217,6 тонны, то в августе этот показатель вырос до 320 тонн. Также следует учитывать, что в летний период, помимо туристов, значительно возрастает мобильность самих горожан, которые чаще выезжают за пределы города, что также влияет на общий объём потребления топлива, - заключили в акимте.

Напомним, для Мангистауской области в сентябре предусмотрено 18 тысяч тонн топлива.