Жители Актау два часа прождали автобус, чтобы уехать с базы отдыха

Отдыхающие пожаловались на длительное ожидание автобусов, курсирующих до баз отдыха. На претензии ответили в городской администрации, сообщает Lada.kz .

Фото автора

Компания друзей отправились на базу отдыха «Бриз» на автобусе №6, так как стоимость проезда составляла всего 100 тенге наличными, в то время как такси обошлось бы в восемь тысяч тенге.

Обратный путь обернулся для отдыхающих неприятной ситуацией. По их словам, с 16:00 до 17:20 часов автобусов, движущихся в сторону города либо до баз отдыха, замечено не было. Друзьям удалось воспользоваться общественным транспортом лишь спустя два часа, в 18:00.

Нам пришлось провести два часа под палящим солнцем, - возмущаются пассажиры.

На жалобы горожан отреагировали в городской администрации.