В Актау простились с Почетным журналистом Казахстана

Қазақ тіліне аудару

Акимат и маслихат Актау выразили соболезнования в связи с кончиной Почетного журналиста Казахстана, члена Союза журналистов и Союза писателей, Почетного гражданина Актау Есбергена Іңірбайулы, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили в городской администрации

Есберген Іңірбайулы посвятил свою жизнь развитию страны, в особенности духовной и культурной сфере. За годы творческой деятельности он написал более 500 статей, ставших летописью Мангистау и духовным наследием для будущих поколений.

Свою трудовую деятельность он начал в газете «Жұмысшы», позже возглавлял газету «Ақкетік арайы», работал главным специалистом Мангистауского областного архива и руководителем идеологического отдела партии «Nur Otan».

В Актауском городском акимате отметили, что своим патриотизмом, честностью и преданным трудом Есберген Іңірбайулы навсегда останется в памяти жителей региона.