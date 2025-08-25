Жители Актау жалуются на небезопасный перекресток

Қазақ тіліне аудару

Жители Актау просят решить проблему: на оживленном перекрестке между 12, 13, 16 и 17 микрорайонами отсутствуют защитные ограждения. По словам людей, пешеходы вынуждены ждать зеленого сигнала светофора у края дороги, рискуя собственной безопасностью, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

По словам горожан, машины со стороны 16-17 микрорайонов часто мчатся в сторону 13 микрорайона, при этом перекресток никак не оборудован для защиты людей.

Особенно тревожно, что уже в сентябре школьники начнут активно ходить по этому участку дороги.

Не дай Бог, кто-то не справится с управлением – может произойти большая беда. Здесь срочно нужны барьеры, - отмечают жители.

Жители напоминают и о трагедии, которая произошла 19 августа в селе Бестерек Урджарского района, где водитель Toyota совершил наезд на группу детей. В результате аварии трое несовершеннолетних погибли, еще трое были госпитализированы.

Люди требуют принять меры и установить ограждения, чтобы избежать подобных трагедий.

Lada.kz направила запрос в городскую администрацию, чтобы узнать, как будет решена проблема накануне 1 сентября, а также на других оживленных перекрестках в городе.