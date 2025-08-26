ТРЦ «Saya Park» обещает устранить шум от чиллеров до конца ноября

Қазақ тіліне аудару

Фото создано с помощью искусственного интеллекта

Администрация ТРЦ «Saya Park», отвечая на запрос редакции Lada.kz, сообщила, что осведомлена о ситуации с шумом от технического оборудования возле дома №1 в 10 микрорайоне.

Для нас крайне важно, чтобы соседство с нашим ТРЦ было комфортным. Мы искренне благодарим жителей за терпение и обратную связь — это помогает нам быстрее и точнее решать подобные вопросы. Мы дорожим добрососедскими отношениями и стремимся к тому, чтобы рядом с ТРЦ было удобно и приятно жить. На данный момент уже заключён договор с профессиональной специализированной организацией из Астаны, - говорится в сообщении центра.

По данным администрации, будут выполнены следующие работы:

измерение уровня шума и вибраций в помещениях, находящихся рядом с оборудованием;

подготовка отчета с сопоставлением данных с нормативами;

разработка технического решения по шумо- и виброизоляции, а также проект устройства звукоизолирующих конструкций.

Срок выполнения измерений и проектирования - 20 рабочих дней. После этого начнется изготовление и монтаж шумоизоляционных экранов, что займет дополнительно от 1 до 2 месяцев. Ориентировочный срок полного завершения всех работ до конца ноября. Мы понимаем, что подобные неудобства могут вызывать дискомфорт, и уверяем, что делаем всё возможное для его устранения. Совсем скоро эта ситуация будет полностью урегулирована. Спасибо за понимание, терпение и открытый диалог, - сказала генеральный директор ТОО «Aktau Mall» Меруерт Турдиева.

Напомним, в редакцию Lada.kz с жалобами обратились жители дома №1 в 10 микрорайоне. По словам людей, они страдают от шума промышленных чиллеров, которые установлены на территории ТРЦ «Saya Park» в непосредственной близости от их дома. Жильцы дома рассказали, что страдают от невыносимого шума от установленных рядом с их домом чиллеров. По их словам, они испытывают хронические головные боли, бессонницу, скачки давления, ухудшение состояния здоровья детей и пожилых.