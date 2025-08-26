Танцплощадка в Актау под открытым небом возрождается по желанию горожан

Қазақ тіліне аудару

По многочисленным просьбам жителей Актау в парке «Акбота» вновь заработает танцплощадка под открытым небом. Вечерние танцы стартуют 30 августа и будут проходить каждую субботу с 20:00 до 22:00, сообщает Lada.kz по информации фонда «Эко Мангистау».

архив Lada.kz

Проект «Под открытым небом» впервые состоялся прошлым летом и сразу получил широкий отклик. Сотни жителей города выходили на площадку, чтобы танцевать, знакомиться и просто получать радость от живой музыки и общения. Молодёжь, взрослые и даже те, кто не танцевал 20 лет, снова почувствовали себя частью большого праздника.

«Прошлым летом это был социальный проект, где всё — от аренды площадки до работы волонтёров — обеспечивалось за счёт организаторов. Сейчас команда осталась без поддержки, но горожане очень просят продолжения. Чтобы вечера могли жить дальше, необходимо покрыть базовые расходы: аренду, звук и оборудование», — объясняет организатор танцев Ирина.

Теперь участие в танцевальных вечерах будет возможным при символическом взносе от 1000 тенге. Перевести средства необходимо до 18:00 дня проведения мероприятия на Kaspi: +77772498820 (комментарий: «на танцы»).

«Поддержите танцплощадку, и она снова будет дарить энергию, радость и новые встречи», — отметила Ирина.

Организаторы уверены: танцы под открытым небом станут традицией, ведь в Актау так не хватает мест, где люди разных поколений могут встретиться, улыбнуться друг другу и почувствовать атмосферу единства.

Напомним, в прошлом году социальный проект произвел настоящий фурор среди жителей областного центра. На танцплощадке каждую субботу собирались сотни горожан.