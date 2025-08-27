18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.08.2025, 17:00

Сентябрь будет жарким – прогноз синоптиков Мангистау

Общество

В региональном филиале РГП «Казгидромет» предоставили Lada.kz консультативный прогноз погоды по Мангистауской области на сентябрь.

Фото автора
Фото автора

Как сообщают синоптики, средняя за месяц температура воздуха ожидается +19,6..+21,9°С, что выше нормы на 1° (норма: +18,6..+20,8°С).

В первой декаде прогнозируется понижение температуры воздуха ночью от +17..+22°С до +11..+16°С, на юге области +19°С, днем от +31..+36°С до +21..+26°С. Затем – повышение температуры воздуха ночью до +16..+21°С, днем до +30..+35°С.

Во второй декаде ожидается похолодание ночью от +17..+22°С до +9..+14°С, днем от +31..+36°С до +21..+26°С. В конце декады – повышение температуры воздуха.

В начале третьей декады предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до +14..+19°С, на юге области +23°С, днем до +28..+33°С. Затем – понижение температуры воздуха ночью до +6..+11°С, днем до +18..+23°С. В конце декады – потеплеет ночью до +11..+16°С, днем до +23..+28°С.

Количество осадков за месяц ожидается меньше нормы (норма: 5-11 мм).

Дождь предполагается в середине первой, в начале второй, в первой половине третьей декадах. Гроза ожидается в начале третьей декады. Ветер скоростью до 15-20 метров в секунду ожидается часто в течение месяца. Пыльная буря прогнозируются в начале и в конце первой, в начале второй, в середине и в конце третьей декадах, - заключили в «Казгидромете».

Напомним, ранее Lada.kz писала о землетрясении, которые жители Актау почувствовали ночью 27 августа. Подробнее по ссылке.

