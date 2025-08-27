СЭЗ "Морпорт Актау" привлек свыше 10 млрд тенге инвестиций за несколько месяцев

Қазақ тіліне аудару

Специальная экономическая зона «Морпорт Актау» укрепляет позиции крупнейшего инвестиционного хаба Каспийского региона. За семь месяцев 2025 года объём привлечённых инвестиций составил 10,2 млрд тенге, выпуск продукции и услуг достиг 34,5 млрд тенге, экспорт – 72 млн тенге, а налоговые поступления в бюджет – 3,2 млрд тенге, сообщает Lada.kz .

Фото пресс-службы СЭЗ «Морпорт Актау»

За семь месяцев создано около 2,5 тысяч новых рабочих мест. Реализовано восемь инвестиционных проектов на сумму 53,9 млрд тенге, включая завод по переплавке металлолома, производство полипропиленовых изделий, трубный завод и реконструкцию аэропорта Актау.

В 2024-2025 годах территория СЭЗ увеличилась более чем в два раза – с 1926 до 4407 гектаров. В ее состав вошли международный аэропорт Актау, промышленная зона Жанаозена и терминал Саржа. Ведётся работа по дальнейшему расширению территории до 27 тысяч гектаров.

К видам деятельности СЭЗ добавлено 20 новых направлений. Вместо прежних 24 направлений утверждено 45. Среди них – строительство, благоустройство, туризм, санаторно-курортные услуги, производство текстильных изделий, водоочистка, ремонт морских и воздушных судов, транспорт и другие виды производств.

Это отличная возможность для тех, кто намерен открыть новое производство и вложить средства в экономику региона. СЭЗ «Морпорт Актау» – это масштабный проект, направленный на развитие не только Мангистауской области, но и всей страны. В дальнейшем мы продолжим совместную работу, открывая новые возможности и превращая нашу область в самый привлекательный регион для инвестиций, - отметил председатель правления АО «СЭЗ «Морпорт Актау» Мубарак Тулегенов.

Срок действия экономической зоны продлен до 2053 года. Инвесторам предоставляются значительные налоговые льготы и административная поддержка. На территории уже успешно работают компании из Казахстана, Италии, Турции, Германии, Китая, Сингапура и других стран. Сейчас в Актау строится современный контейнерный хаб, который втрое увеличит объемы морских перевозок и укрепит транзитный потенциал Казахстана.

Уточняется, что с момента создания СЭЗ общий объём инвестиций достиг 347,2 млрд тенге, из которых 176,9 млрд – иностранные. Объём произведённой продукции составил 550,9 млрд тенге, экспорт – 4 млрд тенге. В бюджет поступило 68,4 млрд тенге налогов.