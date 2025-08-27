18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.63
622.52
6.69
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.08.2025, 18:17

«Нас лишили всего»: на жалобы проводников поезда Мангистау-Актобе ответили в минтранспорта

Общество 0 6 685 Сергей Кораблев

Ситуацию с проподниками поезда Мангистау – Актобе, пожаловавшихся на условия труда, прокомментировали в министерстве транспорта РК, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

В министерстве транспорта РК сообщили, что договор с перевозчиком ТОО «Otpan Logistic» был расторгнут решением суда из-за невыполнения обязательств по обновлению вагонов и многочисленных жалоб пассажиров на сервис.

Для обеспечения стабильности маршрута заключено временное соглашение до выбора нового перевозчика. Все проводники сохранят рабочие места и будут переведены в штат нового оператора, - отметили в министерстве транспорта страны.

В ведомстве заверили, что это позволит повысить качество обслуживания пассажиров.

Напомним, проводники пассажирских поездов №109 и №110, курсирующих по маршруту Мангистау-Актобе, обратились с открытым письмом к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, главе АО «КТЖ» Талгату Алдыбергенову и акиму области Нурдаулету Килыбаю. Они пожаловались на ухудшение условий труда и лишение социальных льгот. Компания «Otpan Logistic», с которой они заключали контракт, сократила социальный пакет, отменила пансионаты и квартальные выплаты.

Стоит отметить, что негативные отзывы на работу компании поступают не в первый раз. Только в августе текущего года пассажиры поезда Актобе – Мангистау сообщили о чрезвычайном инциденте: во время движения вагона №16 на ребенка самопроизвольно обрушилась верхняя полка. Было назначено расследование.

Позже пассажиры пожаловались на общие условия в поезде: люди отмечали антисанитарию, сломанные в купе двери, шатающиеся полки, а также отсутствие кондиционеров.

7
26
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"договор с перевозчиком ТОО «Otpan Logistic» был расторгнут решением суда из-за невыполнения обязательств по обновлению вагонов и многочисленных жалоб пассажиров на сервис."-----В чужом глазу соринку видят в своём бревна не замечают?
27.08.2025, 13:21
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира