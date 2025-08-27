«Нас лишили всего»: на жалобы проводников поезда Мангистау-Актобе ответили в минтранспорта

Қазақ тіліне аудару

Ситуацию с проподниками поезда Мангистау – Актобе, пожаловавшихся на условия труда, прокомментировали в министерстве транспорта РК, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

В министерстве транспорта РК сообщили, что договор с перевозчиком ТОО «Otpan Logistic» был расторгнут решением суда из-за невыполнения обязательств по обновлению вагонов и многочисленных жалоб пассажиров на сервис.

Для обеспечения стабильности маршрута заключено временное соглашение до выбора нового перевозчика. Все проводники сохранят рабочие места и будут переведены в штат нового оператора, - отметили в министерстве транспорта страны.

В ведомстве заверили, что это позволит повысить качество обслуживания пассажиров.

Напомним, проводники пассажирских поездов №109 и №110, курсирующих по маршруту Мангистау-Актобе, обратились с открытым письмом к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, главе АО «КТЖ» Талгату Алдыбергенову и акиму области Нурдаулету Килыбаю. Они пожаловались на ухудшение условий труда и лишение социальных льгот. Компания «Otpan Logistic», с которой они заключали контракт, сократила социальный пакет, отменила пансионаты и квартальные выплаты.

Стоит отметить, что негативные отзывы на работу компании поступают не в первый раз. Только в августе текущего года пассажиры поезда Актобе – Мангистау сообщили о чрезвычайном инциденте: во время движения вагона №16 на ребенка самопроизвольно обрушилась верхняя полка. Было назначено расследование.

Позже пассажиры пожаловались на общие условия в поезде: люди отмечали антисанитарию, сломанные в купе двери, шатающиеся полки, а также отсутствие кондиционеров.