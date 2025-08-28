В одном из микрорайонов Актау перекроют дороги

Қазақ тіліне аудару

На территории 16 микрорайона после завершения строительства инженерных сетей начнутся дорожные работы, сообщает Lada.kz .

Фото: pixabay.com

В связи с дорожными работами отдельные участки дорог в 16 микрорайоне будут временно закрыты.

Как уточнили в пресс-службе Актауского городского акимата, работы запланированы на 28-29 августа.

В последующем строительство дорог на других участках будет осуществляться поэтапно.

Отдел строительства обращается к жителям с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам.

