В одном из микрорайонов Актау перекроют дороги

На территории 16 микрорайона после завершения строительства инженерных сетей начнутся дорожные работы, сообщает Lada.kz.
В связи с дорожными работами отдельные участки дорог в 16 микрорайоне будут временно закрыты.
Как уточнили в пресс-службе Актауского городского акимата, работы запланированы на 28-29 августа.
В последующем строительство дорог на других участках будет осуществляться поэтапно.
Отдел строительства обращается к жителям с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам.
