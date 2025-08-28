18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
28.08.2025, 10:57

Жители Актау просят заменить автобусы маршрута №12 на более вместительные

Общество Лиана Рязанцева

Жители Актау пожаловались в редакцию Lada.kz на недостаточную вместимость автобусов маршрута №12 и попросили увеличить их пассажировместимость. В городской администрации сообщили, что решение этого вопроса предусмотрено в планах на следующий год.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

По словам горожан, маршрут №12 является удобным, но мест в автобусах не хватает.

В Актау уже некоторое время ходит автобус №12. Маршрут действительно очень удобный, он объезжает почти все пробки в городе. Но есть и проблема  автобусы слишком маленькие, вместимость у них невелика. А, так как маршрут комфортный, пассажиров всегда много, - рассказывают жители Актау.

Жители обращаются к властям с просьбой заменить маленькие автобусы на транспорт побольше, так как скоро маршрутом массово начнут пользоваться школьники и студенты.  

По информации акимата, в этом году заменить автобусы не представляется возможным. В то же время в планах на следующий год такая работа предусмотрена, но её реализация будет зависеть от бюджета, - прокомментировали в администрации областного центра.

Напомним, в 2024 году в Актау запустили автобусный маршрут №12. Он проходит от 1 микрорайона (санаторий «Шагала») до гипермаркета «Анвар» в микрорайоне «Шыгыс-2».

Кроме того, с 30 августа текущего года в городе вступают в силу изменения в схеме движения автобусов №5 и №6.

Комментарии

