Из космоса все видно: в Актау начались работы по ликвидации незаконных свалок

В городском акимате заявили, что в Актау стартовали работы по ликвидации незаконных свалок, которые были обнаружены в результате космического мониторинга, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы Актауского городского акимата

По данным акимата, начались работы по ликвидации выявленных свалок, которые были обнаружены в результате космического мониторинга, проведённого национальной компанией «Қазақстан Ғарыш сапары».

Коммунальные службы вывезли около 60 тонн твёрдых бытовых отходов с одного из участков в промышленной зоне города. В работе задействовано четыре единицы спецтехники. В дальнейшем ликвидация незаконных свалок будет продолжена на системной основе, - сообщает пресс-служба акимата Актау.

Напомним, в результате космического мониторинга на территории Мангистауской области выявлена 61 несанкционированная свалка. Из них 17 расположены в пределах Актау. Больше всего мест несанкционированного скопления отходов выявлено в Мунайлинском районе – 24 точки.

Для справки

В этом году в Казахстане ужесточили наказание за выброс мусора на несанкционированные полигоны. Теперь штраф за это для физических лиц и предприятий составит от 100 до 1000 МРП (от 393 200 до 3 млн 932 тысяч 200 тенге).

Повторное совершение нарушения в течение года грозит двойным штрафом: для физических лиц – 200 МРП (786 400 тенге), для должностных лиц, малого бизнеса и некоммерческих организаций – 750 МРП (2 949 000 тенге), для среднего бизнеса – 1 000 МРП (3 932 000 тенге), для крупного бизнеса – 2 000 МРП (7 864 000 тенге).