Ярмарка продукции из Узбекистана пройдет в Актау

Жителей города приглашают на ярмарку «Made in Uzbekistan». На мероприятии будут представлены лучшие товары производителей из Узбекистана, сообщает Lada.kz со ссылкой на генеральное консульство республики в Актау.

Фото: istockphoto.com

Ярмарка будет проходить с 28 по 30 августа.

В ней примут участие более 50 компаний-производителей из Узбекистана.

Цель ярмарки – познакомить жителей и гостей Актау с широким ассортиментом высококачественной узбекской продукции, укрепить позиции национальных брендов на казахстанском рынке и сделать доступной продукцию по выгодным ценам, - сообщили в генеральном консульстве Республики Узбекистан в Актау.

Жителя Актау представят широкий ассортимент товаров: свежие фрукты и овощи, сухофрукты, текстиль, а также мебельную продукцию, электротехнику, ремесленные изделия, ковры и сувениры.

Ярмарка будет проходить с 10:00 до 17:00 часов в центре «Caspian Oil City» в 1В микрорайоне, здание №1 (бывший магазин «Строймарт» ).