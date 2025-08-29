18+
29.08.2025, 10:42

Центр ранней диагностики онкологических заболеваний открыли в Актау

Общество 0 1 763 Сергей Кораблев

В Актау открылся первый в западном Казахстане центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ/КТ). Новый центр позволит сделать высокотехнологичную медицинскую помощь более доступной для населения и выявлять рецидивы таких сложных заболеваний, как рак, на ранних стадиях, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Фото пресс-службы областного акимата
Фото пресс-службы областного акимата

Ранее жителям Мангистауской области и соседних регионов для прохождения ПЭТ/КТ-обследования приходилось ездить в Астану или Алматы. Открытие центра в Актау позволит сэкономить время и средства, а также получить доступ к современным методам диагностики с использованием искусственного интеллекта.

Центр сможет проводить свыше 2000 исследований в год и создаст 25 новых рабочих мест. Уже в первый день открытия несколько пациентов прошли ПЭТ/КТ-обследование. Медицинское оборудование было доставлено из Германии, США и Южной Кореи.

Проект был реализован при поддержке компании Orhun Medical и акимата Мангистауской области. Поводом для этого стало совещание 4 декабря 2024 года, когда аким области Нурдаулет Килыбай в рамках поручения Главы государства встретился с генеральным директором ТОО «Orhun Medical» Дириком Гёненчем. На встрече стороны договорились об открытии современного онкологического центра и обучении специалистов, чтобы снизить расходы жителей Мангистау на лечение за рубежом и повысить доступность медицинских услуг внутри страны.

Отметим, что за 7 месяцев 2025 года в Мангистауской области зарегистрировано 562 случая онкологических заболеваний на разных стадиях. В частности, у 312 пациентов болезнь выявлена на 1–2 стадии, у 36 – на 3–4 стадии, у 157 – на 0–1 стадии. Впервые заболевание на 4 стадии  было диагностировано у 57 пациентов. Эти показатели свидетельствуют о том, что в регионе активно проводится работа по раннему выявлению онкологических заболеваний.

