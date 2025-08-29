В Мангистау отец заплатил штраф за дочь, избившую сверстницу

Қазақ тіліне аудару

По данным Мангистауского областного суда, мужчина привлечен к административной ответственности за ненадлежащее воспитание дочери, которая избила сверстницу и сняла произошедшее на видео, сообщает Lada.kz .

Фото: pixabay.com/

Суд установил, что несовершеннолетняя девочка избила другую, сняв происходящее на видео. Эти действия содержат признаки уголовного правонарушения.

На суде отец признал вину и раскаялся. Учитывая смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (78 640 тенге).

Как стало известно сегодня, 29 августа, постановление суда вступило в законную силу.