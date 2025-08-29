18+
29.08.2025, 12:31

За семь месяцев оказано 848 государственных услуг на дому в Мангистау

Общество 0 811 Лиана Рязанцева

С начала года в регионе было организовано 723 выезда на дом к людям с ограниченными возможностями, в ходе которых оказано 848 государственных услуг. В филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области отметили, что ежедневно поступает в среднем 5–6 заявок, передает Lada.kz

 

 

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

В ведомстве рассказали, что заявку можно оставить, позвонив по номеру 1414, а также через официальный сайт Государственной корпорации gov4c.kz.

После этого сотрудник ЦОН связывается с гражданином, согласовывает дату и время визита. В назначенный день специалисты выезжают на дом, принимают необходимые документы и оформляют услугу. Готовый результат доставляется по адресу проживания, - рассазали в пресс-службе.

Услуга на дому предоставляется:

 • лицам с инвалидностью I и II группы;

 • ветеранам Великой Отечественной войны;

 • пожилым и маломобильным гражданам.

Как отметил директор Мангистауского областного филиала Айбек Музбаев, оказание услуг на дому - это не только удобство для граждан, но и эффективный способ обеспечения равных возможностей для всех слоёв населения.

В дальнейшем сотрудники ЦОН продолжат создавать все условия, чтобы люди с ограниченными возможностями могли беспрепятственно получать государственные услуги, - подчеркнул он.

Кроме того, во всех фронт-офисах работают специальные окна для граждан с инвалидностью, позволяющие получать услуги без ожидания в очереди. Это делает процесс оказания услуг более быстрым и удобным.

Напоминаем, что единый контакт-центр 1414 принимает звонки в будние дни с 09:00 до 21:00. Отделы ЦОН обслуживают граждан в будние дни с 9:00 до 18:00, а дежурные ЦОН – с 9:00 до 20:00. В субботу дежурные ЦОН работают с 9:00 до 13:00.

