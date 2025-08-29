Мангистауские врачи сообщили о нарушениях при распределении государственных грантов на резидентуру

Қазақ тіліне аудару

В редакцию Lada.kz обратилась врачи, которые заявили о несоблюдении правил распределения госгрантов на резидентуру. Ситуацию редакции Lada.kz прокомментировала Клара Кулатаева, руководитель отдела дошкольного, развития среднего образования и цифровых технологий.

Как сообщили врачи Жалгас Рысбаев, Акшолпан Кулбаева, Салтанат Танирбергенова и Акерке Асатиллакызы, они успешно сдали вступительные экзамены в казахстанский университет «Высшая школа общественного здравоохранения», набрав свыше 100 баллов, что является наивысшим результатом.

Согласно официальной информации, на 2025–2026 учебный год акиматом Мангистауской области были выделены государственные образовательные гранты на резидентуру, в том числе по специальности «Травматология». Все необходимые документы для участия в конкурсе мы подали в университет в установленные сроки. Однако в опубликованном списке победителей нет ни наших фамилий, ни специальности «Травматология», несмотря на то, что грант по этой специальности был предусмотрен, - возмущаются врачи.

По словам медиков, они уточняли в университете, нужно ли им дополнительно подавать заявление на грант в акимат. В учебном заведении ответили, что списки уже были направлены самим университетом.

При обращении в управление образования Мангистауской области, по утверждению медиков, они столкнулись с противоречивыми ответами.

В частности, что «претенденты должны были лично подать документы», хотя данное требование нигде официально не было указано в объявлении и правилах конкурса. Это противоречит принципу равного доступа к государственным образовательным грантам, закреплённому в законодательстве РК, - говорят они.

Врачи просят провести проверку законности проведения конкурса по распределению государственных грантов на резидентуру. Предоставить официальный ответ о причинах отсутствия их фамилий и специальности «Травматология» в итоговом списке. В случае выявления нарушений восстановить права и включить их в список обладателей государственного гранта по специальности «Травматология». Принять меры к должностным лицам, допустившим нарушения.

Медики подали заявления в прокуратуру области и в министерство науки и высшего образования Казахстана.

Ситуацию редакции Lada.kz прокомментировала Клара Кулатаева, руководитель отдела дошкольного, среднего образования и цифровых технологий.

Комиссия местного исполнительного органа действовала в рамках закона. Объявление о приёме документов на резидентуру было размещено на сайте управления образования в июле, затем в августе дополнительно опубликовано повторное объявление. В нём указывались сроки и порядок подачи документов для участия в конкурсе. Приём документов проводился 18–19 августа, а также 20 августа были приняты заявления от тех абитуриентов, кто не успел в основной срок. По итогам на 38 выделенных мест документы подали 46 кандидатов. Эти студенты и резиденты к нам не обращались — они подавали документы напрямую в университет, где и сдавали экзамены, - рассказала Клара Кулатаева.

Клара Кулатаева подчеркнула, что врачи были введены в заблуждение самим университетом, куда они изначально подали документы.

Согласно законодательству, документы на конкурс подаются только в рабочую комиссию местного исполнительного органа. Однако они сдали их напрямую в университеты. У нас нет информации о том, что они подали документы. После завершения заседания конкурсной комиссии и оглашения списка обладателей грантов на резидентуру к нам уже обратились представители этого университета, но было поздно. Мы действовали строго в рамках закона, — отметила Клара Кулатаева.

