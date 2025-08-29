Мошенники представляются коммунальщиками в Актау

Қазақ тіліне аудару

В ГКП «КЖСА» обращаются к местным жителям с предупреждением о случаях мошенничества, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили в ГКП «КЖСА»

В последнее время зафиксированы инциденты, когда злоумышленники звонят абонентам и представляются сотрудниками ГКП «КЖСА». Под предлогом оказания услуг или проведения проверок они просят продиктовать код, якобы поступивший с короткого номера 1414.

Просим вас быть бдительными! Сотрудники ГКП «КЖСА» не запрашивают по телефону подобную информацию и не требуют подтверждающих кодов. Ни при каких обстоятельствах не передавайте третьим лицам коды, поступающие с номера 1414 или любых других сервисных номеров?, - обращаются коммунальщики.

При возникновении сомнений или получении подозрительных звонков просим незамедлительно обращаться в ГКП «КЖСА» по номеру: 8 (7292)60-53-18, 8 (7292)56-26-03 (звонить в рабочее время).

