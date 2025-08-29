Мошенники представляются коммунальщиками в Актау

В ГКП «КЖСА» обращаются к местным жителям с предупреждением о случаях мошенничества, сообщает Lada.kz.
В последнее время зафиксированы инциденты, когда злоумышленники звонят абонентам и представляются сотрудниками ГКП «КЖСА». Под предлогом оказания услуг или проведения проверок они просят продиктовать код, якобы поступивший с короткого номера 1414.
Просим вас быть бдительными! Сотрудники ГКП «КЖСА» не запрашивают по телефону подобную информацию и не требуют подтверждающих кодов. Ни при каких обстоятельствах не передавайте третьим лицам коды, поступающие с номера 1414 или любых других сервисных номеров?, - обращаются коммунальщики.
При возникновении сомнений или получении подозрительных звонков просим незамедлительно обращаться в ГКП «КЖСА» по номеру: 8 (7292)60-53-18, 8 (7292)56-26-03 (звонить в рабочее время).
Напомним, ранее полиция Актау предупредила о новом виде мошенничества.
Комментарии0 комментарий(ев)