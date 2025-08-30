Жители села Баскудык пожаловались на горы строительного мусора

Қазақ тіліне аудару

В редакцию lada.kz обратились жители села Баскудук Мунайлинского района с жалобой на горы строительного мусора вблизи школы и детского сада. В городской администрации прокомментировали ситуацию.

фото жителей

По словам людей, ежедневно на участок, расположенный рядом со школой и детским садом, грузовые автомобили сваливают строительный мусор.

Мы хотим пожаловаться на ситуацию перед рестораном «Шахназ». Там свалены строительные отходы вперемешку с мусором. Рядом находятся школа и детский сад, а по этой территории ежедневно проходят и играют наши маленькие дети, - жалуются сельчане.

Жители говорят, что чувствуют себя так, словно стучатся в закрытую дверь, их обращения остаются без ответа.

Аким Мунайлинского района утверждает, что данный участок не входит в их ведение, а в городском акимате заявляют, что территория относится к области. «Мы устали поднимать этот вопрос безрезультатно и просим помочь донести проблему до акима Нурдаулета Килыбая», — говорят люди.

Редакции Lada.kz прокомментировали данную ситуацию в городском акимате.

Данный участок земли в настоящее время никому не принадлежит, и мусор выбрасывается незаконно. Акимат города направит жалобу в департамент по управлению земельными ресурсами для принятия соответствующих мер. Кроме того, жителям села рекомендуется обратиться в управление полиции, — заявили в акимате.

Жители отметили, что неоднократно обращались в полицию, однако там ограничиваются лишь штрафами и не решают проблему в целом.

По мнению людей, решать её должен именно акимат: установить забор, поставить знак о запрете стоянки и полностью убрать грузовики с территории.