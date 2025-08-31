18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.08.2025, 10:30

Euronews опубликовал статью о Мангистауской области

Общество 0 4 355 Наталья Вронская

Вчера, 30 августа, на ведущем европейском медиаресурсе Euronews вышла статья о нашем регионе «Walking on Mars: Discover Mangystau’s alien landscapes, sacred sites and Caspian coast» («Прогулка по Марсу: исследуйте инопланетные ландшафты Мангистау, священные места и побережье Каспия»), сообщает Lada.kz со ссылкой на местное управления туризма.

Фото: архив Lada.kz
Фото: архив Lada.kz

Инициаторами публикации стали специалисты управления туризма области. В материале Мангистау представлен как регион с уникальными природными ландшафтами, напоминающими марсианскую поверхность. Центральное внимание уделено урочищу Бозжыра, каньону Кызылкуп, соляным равнинам Тузбайр, Долине шаров и барханам Сенек.

Особое место в материале занимают священные подземные мечети Бекет-Ата и Шопан-Ата, которые в 2024 году вошли в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Euronews отмечает развитие Каспийского побережья, включая проект современного курорта в бухте Кендерли протяжённостью 25 километров и строительство нового международного аэропорта, открытие которого запланировано на начало 2026 года.

Подчёркивается удобная транспортная доступность региона: рейсы в Актау выполняются из крупнейших городов Казахстана и зарубежных стран  Азербайджана, Узбекистана, России, Турции, Грузии и ОАЭ.

В статье приведены данные, что в 2024 году Мангистауская область приняла более 462 тысяч туристов, а в рамках национальной туристической стратегии на 2025-2029 годы прогнозируется дальнейший рост турпотока.

Публикация в Euronews  результат активного продвижения региона управлением туризма Мангистауской области. Этот шаг акцентирует внимание мировой аудитории на уникальном сочетании природных, историко-культурных и инфраструктурных возможностей региона и укрепляет имидж Казахстана как перспективного туристического направления, - сообщают в управлении.

Напомним, Мангистауская область нацелена на развитие туризма. Аким региона рассказал, что уже в следующем году планируется запуск такси-дронов.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Аким региона рассказал, что уже в следующем году планируется запуск такси-дронов - Лада, проконтролируйте, пожалуйста)
31.08.2025, 18:27
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

