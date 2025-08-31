«Двор превратили в поле боя»: на подрядчиков жалуются жители Актау

Қазақ тіліне аудару

Жители 29 микрорайона возмущены работой генподрядной организации ТОО «Акжол». Ремонт дворовой площадки длится больше месяца и сопровождается полным беспорядком, сообщает Lada.kz .

Фото жильцов дома №8 в 29 микрорайоне

Строительный мусор, разбросанные бордюры и опалубки, торчащая арматура – все это угрожает безопасности детей, которые продолжают играть во дворе дома №8 в 29 микрорайоне. В подъезды трудно заходить и выходить, а часть крупного мусора жильцам приходится убирать самим.

Жители возмущены деятельностью генподрядной организации ТОО «Акжол»: рабочие появляются нерегулярно. Техника задействована минимально: вместо трех положенных единиц работает только один экскаватор. Жители сравнивают двор с «полем битвы».

Кроме того, горожане напомнили, что в мае подрядчики уже проводили ремонт. Тогда асфальтобетон укладывался с нарушениями технологии: вместо полноценной щебеночной подсыпки рабочие якобы залили трещины битумом «зигзагом».

Хотелось бы понять, где вообще прописана такая «технология», - негодуют жители.

Редакция Lada.kz ожидает комментария от Актауского городского акимата.