В северо-восточной части Каспия планируют реализовать проект по добыче углеводородов

В Китае прошло обсуждение реализации проекта «Жылыой» с участием АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) и China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу КМГ.

Фото из архива

Сегодня, 1 сентября, КМГ и CNOOC углубляют сотрудничество.

В Пекине (КНР) председатель правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Асхат Хасенов встретился с председателем China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) Чжаном Чуаньцзяном.

В ходе встречи стороны обсудили совместную реализацию проекта «Жылыой». Ранее был подписан контракт на разведку и добычу углеводородов в рамках сложного проекта на участке «Жылыой», расположенного в транзитной зоне северо-восточной части Каспийского моря. Минимальные инвестиции на стадии поиска углеводородов составят порядка $31,5 млн. В настоящий момент ведется работа по созданию Оператора проекта — ТОО «Zhylyoi Operating», - говорится в сообщении.

Отмечается, что китайская компания CNOOC впервые заходит в Казахстан с инвестициями. Партнерство предусматривает совместную реализацию проекта «Жылыой» на паритетной основе 50/50, при этом финансирование разведочного периода обеспечит CNOOC.

Минимальная рабочая программа планируемых геологоразведочных работ по проекту «Жылыой» включает:

сейсморазведку 3D (полевые работы, обработка и интерпретация 400 кв.км);

переобработку исторических данных 2D (400 пог. км);

бурение одной надсолевой разведочной скважины (независимый этап) глубиной 2000 м;

в зависимости от результатов полученных данных 3D сейсморазведки, бурение одной подсолевой разведочной скважины (зависимый этап) глубиной 4500 м.

Партнерство КМГ и CNOOC выходит на новый уровень. Между компаниями подписано рамочное соглашение о стратегическом международном сотрудничестве. Документ предполагает совместную работу по поиску проектов геологоразведки и разработки месторождений углеводородов за пределами Казахстана и Китая, - сообщает пресс-служба.

Напомним, в 2024 году сообщалось, что российская компания совместно с «КазМунайГазом» начнут геологоразведку в Мангистауской и Атырауской областях.

Справочно

CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) – один из мировых лидеров в нефтегазовой отрасли, специализирующийся на разведке и добыче. Компания активно сотрудничает с международными партнерами и участвует в реализации крупных проектов в более чем 20 странах.