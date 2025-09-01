18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.54
628.31
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.09.2025, 11:29

Полиция перешла на усиленный режим службы в Мангистау

Общество 0 1 191 Лиана Рязанцева

С 1 сентября сотрудники департамента полиции Мангистауской области перешли на усиленный вариант несения службы в целях обеспечения безопасности школьников. Особое внимание уделяется пешеходным переходам, расположенным вблизи образовательных учреждений, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

По данным ведомства, в часы наибольшей активности – с 07:00 до 08:30 часов, в обеденное время и вечером сотрудники патрульной полиции будут дежурить на пешеходных переходах, помогая детям безопасно пересекать проезжую часть по пути в школу и обратно.

Кроме того, ко всем школам города и области приказом начальника департамента полиции генерал-майора Сагындыка Аяганова прикреплены участковые инспекторы, оперуполномоченные по делам несовершеннолетних, а также руководящий состав правоохранителей.

На личном контроле держу вопрос школьной безопасности. Объехал ряд школ города перед началом учебного года и подписал распоряжение о закреплении сотрудников за каждым учебным заведением. Безопасность наших детей – приоритет номер один, - отметил генерал-майор Сагындык Аяганов.

Отмечается, что каждый день сотрудники полиции будут проводить профилактические беседы с учащимися и их родителями, следить за порядком на прилегающих к школам территориях и выявлять возможные правонарушения в подростковой среде.

Сегодня, 1 сентября, глава полиции региона сам лично посетил торжественную линейку в школе №20.

Он встретился с первоклассниками, выпускниками 11-х классов и их родителями, поздравил всех с началом учебного года и пожелал успехов на пути к знаниям. В своей речи он отметил важность образования, дисциплины и уважения к педагогам.

Особое внимание Сагындык Аяганов уделил первоклашкам – он вручил им раскраски по правилам дорожного движения, подчеркнув, что знание и соблюдение ПДД начинается с самого раннего возраста. 

11
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира