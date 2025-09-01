Полиция перешла на усиленный режим службы в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

С 1 сентября сотрудники департамента полиции Мангистауской области перешли на усиленный вариант несения службы в целях обеспечения безопасности школьников. Особое внимание уделяется пешеходным переходам, расположенным вблизи образовательных учреждений, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

По данным ведомства, в часы наибольшей активности – с 07:00 до 08:30 часов, в обеденное время и вечером сотрудники патрульной полиции будут дежурить на пешеходных переходах, помогая детям безопасно пересекать проезжую часть по пути в школу и обратно.

Кроме того, ко всем школам города и области приказом начальника департамента полиции генерал-майора Сагындыка Аяганова прикреплены участковые инспекторы, оперуполномоченные по делам несовершеннолетних, а также руководящий состав правоохранителей.

На личном контроле держу вопрос школьной безопасности. Объехал ряд школ города перед началом учебного года и подписал распоряжение о закреплении сотрудников за каждым учебным заведением. Безопасность наших детей – приоритет номер один, - отметил генерал-майор Сагындык Аяганов.

Отмечается, что каждый день сотрудники полиции будут проводить профилактические беседы с учащимися и их родителями, следить за порядком на прилегающих к школам территориях и выявлять возможные правонарушения в подростковой среде.

Сегодня, 1 сентября, глава полиции региона сам лично посетил торжественную линейку в школе №20.

Он встретился с первоклассниками, выпускниками 11-х классов и их родителями, поздравил всех с началом учебного года и пожелал успехов на пути к знаниям. В своей речи он отметил важность образования, дисциплины и уважения к педагогам.

Особое внимание Сагындык Аяганов уделил первоклашкам – он вручил им раскраски по правилам дорожного движения, подчеркнув, что знание и соблюдение ПДД начинается с самого раннего возраста.