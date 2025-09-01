Около 19 тысяч первоклашек пошли в школу в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

В День знаний в школах Мангистауской области прошли праздничные мероприятия для учеников и педагогов. Первого сентября порог образовательных заведений впервые переступили порядка 19 тысяч детей, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото пресс-службы ведомства

По данным управления образования Мангистауской области, в новом учебном году двери распахнули 157 школ области. В них запланировано обучение 213 662 учеников. Из этого числа около 19 тысяч детей впервые пошли в первый класс.

В прошлом году в регионе было введено в эксплуатацию восемь школ, а в этом году ко Дню знаний в Актау, Мунайлинском, Бейнеуском и Тупкараганском районах открываются пять современных, комфортных и безопасных школ общей вместимостью 3600 мест. Из них четыре школы построены в рамках национального проекта «Келешек мектептері», а одна – за счёт средств спонсоров. Благодаря их открытию полностью устранена проблема трёхсменного обучения в Мунайлинском и Тупкараганском районах, а также решён вопрос с одной аварийной школой, - отметил руководитель управления образования Мангистауской области Амантай Кумбаев.

В течение первой четверти нового учебного года в регионе заработают ещё пять объектов образования. Особое значение среди них имеет новая школа-детский сад на 300 мест в селе Сам Бейнеуского района. Учреждение возведено в рамках проекта «Келешек мектептері» на месте бывшей средней школы-детсада имени Амангельды, основанной в 1949 году и признанной аварийной в 2022 году. Сегодня это современное учебное заведение, где обучается 151 школьник и трудятся 40 педагогов.

В здании функционируют 27 учебных кабинетов и 18 дополнительных: биология, химия, география, русский и английский языки, история, начальная военная подготовка, информатика, робототехника, цифровая грамотность, инклюзивная поддержка, кабинеты психолога и логопеда.

Также предусмотрены помещения для музыки, хореографии, математики, дизайна и технологий, мастерская Дома культуры, изобразительное искусство, STEM-кабинет, мастерская по культуре питания, библиотека, столовая, спортивный зал, кабинет тренера, медицинский кабинет, актовый зал, учительская, кабинет социального педагога, а также музей.

Также в преддверии нового учебного года открылись школа на 300 мест в микрорайоне «Рауан» в Актау, школа на 1200 мест в микрорайоне «Самал» села Батыр Мунайлинского района, школа на 600 мест в селе Бейнеу, и при поддержке спонсоров школа на 1200 мест в селе Сайын Шапагатов Тупкараганского района.

