02.09.2025, 09:30

Новые назначения произошли в акимате Мангистауской области

Общество 0 5 876 Лиана Рязанцева

В акимате Мангистауской области назначены новые заместители акима, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы акимата
Фото пресс-службы акимата

Сегодня, 2 сентября, по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, распоряжением акима области Асхат Оралов назначен первым заместителем акима Мангистауской области.

Ранее он занимал должность государственного инспектора Администрации Президента.

Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва и Московский государственный институт международных отношений МИД РФ, имеет степень PhD.

Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом отдела по работе с молодежными организациями департамента социально-воспитательной работы ЕНУ имени Л.Н. Гумилёва.

В 2013–2016 годы работал ведущим специалистом протокольного отдела ЕНУ имени Л.Н. Гумилёва. С 2014 по 2016 гг. — первый заместитель председателя филиала «Нур» партии «Нур Отан».

В 2016–2018 гг. — руководитель ГУ «Управление по вопросам молодежной политики города Астана».

С января по август 2018 года — директор Департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК.

В 2018-2019 гг. — заместитель председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства общественного развития.

В 2019-2020 гг. — заместитель акима Павлодарской области.

В 2020-2021 гг. - вице-министр Министерства информации и общественного развития РК.

В 2021-2022 гг. - заместитель акима г. Астаны.

В 2022-2023 гг. — исполнительный секретарь партии «Nur Otan», «Amanat».

Указом Президента 4 января 2023 года назначен министром культуры и спорта Республики Казахстан.

В 2024-2025 гг. - государственный инспектор Администрации Президента РК.

Также сегодня, 2 сентября, Ербол Избергенов назначен заместителем акима области. А ранее именно он занимал должность первого заместителя. 

Ербол Курентайулы Избергенов родился в 1973 году, образование высшее, специальность - инженер-строитель. Магистр делового администрирования.

Опытный, высококвалифицированный руководитель, успешно работавший на различных уровнях и этапах службы.

Трудовую деятельность начал в 1991 году каменщиком строительно-монтажного участка комплексной экспедиции «Мангыстаумунайгазбарлау».

В разные годы трудился в строительных учреждениях областного уровня, акимате Актау, занимал должности заместителя акима Мунайлинского района, начальника областного управления строительства.

Также работал руководителем управления в Министерстве здравоохранения РК и Министерстве индустрии и новых технологий РК.

В 2019–2020 годах был заместителем председателя правления АО «Специальная экономическая зона «Морпорт Актау», а затем директором Республиканской предпринимательской палаты «Атамекен».

В 2020–2023 годах занимал должности заместителя акима Актау, а затем акима города.

Аскар Канибеков, занимавший прежде должность заместителя акима, в связи с переходом на другую работу освобожден от этой должности. 

