Мангистауские фигуристы примут участие в отборе на зимние Олимпийские игры

Отборочный турнир к зимним Олимпийским играм 2026 года пройдет в Пекине (Китай). Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев в составе сборной Казахстана будут защищать честь Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы федерации

По данным федерация фигурного катания, отборочный турнир к зимним Олимпийским играм 2026 года пройдет в Пекине (Китай) с 19 по 21 сентября 2025.

Впервые в составе сборной Казахстана выступит пара из Мангистау - Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев. Хочется отметить, что 26 августа 2025 года Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев получили звание мастера спорта Республики Казахстан по фигурному катанию. Это — историческое достижение для Мангистау. Упорство и победа наших земляков станут примером для молодёжи и новым толчком в развитии зимних видов спорта в регионе, - сообщили в федерации.

Напомним, в феврале 2025 года спортсмены Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев выступали в категории танцев на льду по фигурному катанию на коньках на Х Зимних Азиатских играх.