Жителей Актау приглашают на бесплатный урок по оказанию первой помощи

Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи.

Волонтёрская группа «ТакМед-Актау» под эгидой этнокультурного объединения «Русское землячество» Ассамблеи народа Казахстана, волонтёрское движение «Lider.KZ» и пейнбольный клуб «Лидер Казахстан Актау» проведут бесплатный обучающий урок.

Мероприятие пройдет в честь Всемирного дня оказания первой помощи.

Принять участие смогут все жители Актау.

Жизнь — это самый ценный дар, а умение её спасти - это самый важный навык! Этот день - идеальный повод отложить все дела и подарить себе несколько часов, которые, возможно, однажды помогут вам спасти кому-то жизнь. Участников ждёт насыщенная программа: от теории до полноценной практики на манекенах под руководством профессиональных инструкторов. Никаких многочасовых скучных лекций — только реальные навыки, которые работают, - рассказал руководитель «Lider.kz» Давид Миникаев.