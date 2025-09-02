Жителей Актау приглашают на бесплатный урок по оказанию первой помощи

В Актау ко Всемирному дню оказания первой помощи для горожан проведут бесплатный обучающий урок, передает Lada.kz.
Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи.
Волонтёрская группа «ТакМед-Актау» под эгидой этнокультурного объединения «Русское землячество» Ассамблеи народа Казахстана, волонтёрское движение «Lider.KZ» и пейнбольный клуб «Лидер Казахстан Актау» проведут бесплатный обучающий урок.
Мероприятие пройдет в честь Всемирного дня оказания первой помощи.
Принять участие смогут все жители Актау.
Жизнь — это самый ценный дар, а умение её спасти - это самый важный навык! Этот день - идеальный повод отложить все дела и подарить себе несколько часов, которые, возможно, однажды помогут вам спасти кому-то жизнь. Участников ждёт насыщенная программа: от теории до полноценной практики на манекенах под руководством профессиональных инструкторов. Никаких многочасовых скучных лекций — только реальные навыки, которые работают, - рассказал руководитель «Lider.kz» Давид Миникаев.
Открытый урок состоится 13 сентября с 11:00 до 15:00 часов в конференц-зале молодёжного ресурсного центра в 6 микрорайоне, здание № 18.
