Жители села Батыр пришли к акимату с требованием предоставить школьные автобусы детям

Кадр видео

Сегодня, 2 сентября, у здания районного акимата собрались родители школьников. Они потребовали обеспечить школы автобусами для перевозки детей. По их словам, детей раньше возили в учебные заведения, а теперь это прекратилось, и учащиеся вынуждены добираться самостоятельно. При этом люди говорят, что зачастую школьники идут по грязи из-за отсутствия асфальтированых дорог и в темноте без освещения улиц.

В акимате Мунайлинского района прокомментировали ситуацию.

На сегодняшний день в сельском округе Батыр функционируют четыре школы. Ранее там была организована перевозка учеников к школе № 10, построенной в 2014 году, и школе № 15, введённой в эксплуатацию в 2020 году. С 1 сентября в микрорайонах «Самал» и «Хазар» в рамках национального проекта «Келешек мектептері» были открыты ещё две школы на 1200 мест каждая. В них перевели учащихся, проживающих неподалёку. В связи с этим с 2025–2026 учебного года перевозка школьников прекращена, – сообщил руководитель отдела образования Мунайлинского района Сагатбек Жубанов.

Согласно данным Сагатбека Жубанова, в школе № 15 осталось пять автобусов. Они будут перевозить только детей, проживающих в отдалённом микрорайоне "Болашак". На содержание автобусов до конца текущего года из бюджета выделено порядка семи миллионов тенге.

Согласно приказу Министерства образования и науки РК № 515 от 2015 года, перевозка организуется только для детей в сельской местности, если расстояние до школы превышает три километра. В случае, если школа расположена в пределах трех километров, перевозка не предусмотрена. Таким образом, радиус охвата школ, построенных в микрорайонах, составляет 2–3 километра. В связи с этим в сельском округе Батыр перевозка школьников в настоящее время прекращена, - заключил Сагатбек Жубанов.

Напомним, в преддверии нового учебного года открылись школа на 300 мест в микрорайоне «Рауан» в Актау, школа на 1200 мест в микрорайоне «Самал» села Батыр Мунайлинского района, школа на 600 мест в селе Бейнеу, и при поддержке спонсоров школа на 1200 мест в селе Сайын Шапагатов Тупкараганского района.