Кадетский класс открыли в одной из школ Мангистау

В общеобразовательной школе №4 села Жаңа-Дәулет Мунайлинского района состоялось торжественное открытие кадетского класса «Жас сақшы». Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства

Кадетский класс «Жас сақшы», в котором планируется делать упор на военно-патриотическое воспитание, открыли в память о ветеране органов внутренних дел, майоре полиции Сарбасове Сарсенбае Джанбергеновиче.

В мероприятии приняли участие сотрудники и ветераны органов внутренних дел, а также родные и близкие ветерана.

Цель кадетского класса «Жас сақшы» — формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма, развитие правовой грамотности, воспитание сознательной молодежи, готовой служить своей стране, соблюдать дисциплину и осознанно подходить к выбору будущей профессии, - рассказали в полиции региона.

Для справки: Сарбасов Сарсенбай Джанбергенович посвятил свою жизнь службе в органах внутренних дел, добросовестно работал на различных должностях в сфере дорожной безопасности, внёс большой вклад в обеспечение общественного порядка. За годы службы был неоднократно отмечен наградами. Он воспитал семерых детей и пользовался уважением как достойный отец, гражданин и ветеран. Скончался в 2020 году.