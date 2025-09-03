«Почему в час пик?»: водители возмущены временем проведения дорожных работ в Актау

Қазақ тіліне аудару

Автолюбители пожаловались на проведение ремонтных работ на дорогах в часы пик, сообщает Lada.kz .

По словам автомобилистов, перекрытие участков дорог создает пробки и затрудняет движение. Водители задаются вопросом, почему ремонт нельзя перенести на ночное время или выходные дни.

В городском акимате пояснили, что в Актау ведутся работы по среднему и капитальному ремонту ливневых сооружений. Подрядная компания уже завершила ремонт в 32А, 16, 30 и 14 микрорайонах.

Работы выполняются в две смены днем и ночью. Процесс находится на ежедневном контроле, акимат оказывает подрядчику необходимую помощь, - сообщили чиновники.

До конца года ремонт ливневых систем продолжится и на других участках города.

В акимате предупредили, что на время работ возможны временные ограничения движения.

