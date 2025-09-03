Акция с оказанием бесплатной правовой и психологической помощи пройдет на набережной в Актау

Қазақ тіліне аудару

В регионе проходит акция «Счастливая семья - счастливое государство», в рамках которой запланирован прием граждан, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

По информации департамента полиции региона, акция стартовала 27 августа и продлится до 10 сентября.

В рамках данной акции 5 сентября в 19:00 в Актау на площади у амфитеатра в 15 микрорайоне состоится прием граждан.

Жители смогут получить бесплатную правовую и психологическую помощь.

Консультации окажут сотрудники полиции, специалисты инспекции труда, психологи и представители кризисного центра.

Организаторы приглашают всех горожан принять активное участие.