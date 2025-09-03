18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
03.09.2025, 16:35

Грант на 10 млн тенге: проект по реабилитации диких птиц в Актау приостановлен до завершения проверки

Общество

Центр поддержки гражданских инициатив, который является государственным оператором грантового финансирования неправительственных организаций, предоставил разъяснение по сутуации с грантом на 10 миллионов тенге, который был выделен из бюджета области на реабилитацию диких птиц, сообщает Lada.kz.

Фото Василия Бастаева из архива Lada.kz

Как заверили в центре поддержки, их основная задача, как оператора, обеспечивать прозрачность конкурсных процедур, мониторинг реализации и эффективность расходования бюджетных средств. Для них это главный приоритет, пояснили в ведомстве. 

- В 2025 году в Мангистауской области реализуется проект «Проведение комплекса мер по спасению и своевременной помощи диким птицам», заказчиком которого является Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области. По итогам заседания экспертной комиссии победителем конкурса и грантополучателем определен общественный фонд «Экологический фонд Казахстана». В связи с поступившими вопросами в адрес грантополучателя центр направил официальный запрос о ходе реализации проекта. На сегодняшний день ответ не получен. С учетом общественного интереса и необходимости дополнительной проверки реализация проекта временно приостановлена. Все результаты проверки будут опубликованы и доведены до общественности, - ответили в центре поддержки гражданских иницив. 

Официальная информация о грантах доступна здесь.

Наш корреспондент связался с «Экологическим фондом Казахстана», вокруг которого разгорелся скандал. Там лишь сообщили, что на сайте НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» (ЦПГИ) указано, что фонд является единственным, кто подал заявку на грант. В фонде пообещали приложить все необходимые документы и предоставить комментарии по ситуации позднее. Редакция ожидает ответа от представителя фонда.  

Напомним, блогер из Актау Азамат Сарсенбаев сообщил, что фонд из Астаны получил грант в размере 10 миллинов тенге из бюджета региона на помощь диким птицам, которую местные волонтеры оказывают бесплатно. При этом победитель конкурса, по его словам, попытался выдать работу общественников за свою. В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области прокомментировали ситуацию.

