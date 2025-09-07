Жителям Актау отказали в просьбе устанавить ограждения у оживленного перекрестка

Қазақ тіліне аудару

Просьбу жителей установить на небезопасном перекрестке между 12, 13, 16 и 17 микрорайонами ограждения прокомментировали в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

Специалисты отдела пояснили, что ограждения устанавливаются не для защиты пешеходов, а для предотвращения перехода в неустановленных местах. Кроме того, перекресток, уверяют они, оборудован всеми необходимыми дорожными знаками и камерой «Сергек».

Также чиновники добавили, что в будущем планируется реконструкция дороги между 12 и 13 микрорайонами. Проект предусматривает расширение проезжей части.

Напомним, горожане обратили внимание на проблему безопасности на оживленном перекрестке между 12, 13, 16 и 17 микрорайонами. По их словам, отсутствие защитных ограждений вынуждает пешеходов ждать зеленого сигнала светофора прямо у края проезжей части, рискуя собственной безопасностью.