Начальник ДЧС проведёт личный приём жителей Мангистауской области

Завтра, 9 сентября, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, полковник Мурат Муханов проведёт личный приём граждан, передает Lada.kz.
Население сможет обратиться напрямую к руководителю ведомства с вопросами, касающимися работы ДЧС, обеспечения безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации.
Запись на приём осуществляется по телефону: +7 (7292) 70-17-06.
Напомним, Мурат Муханов был назначен главой департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области в 2024 году.
