Начальник ДЧС проведёт личный приём жителей Мангистауской области

Қазақ тіліне аудару

Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области

Население сможет обратиться напрямую к руководителю ведомства с вопросами, касающимися работы ДЧС, обеспечения безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Запись на приём осуществляется по телефону: +7 (7292) 70-17-06.

Напомним, Мурат Муханов был назначен главой департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области в 2024 году.

Читайте также интервью с пожарным из Актау, который рассказал о тонкостях своей работы.