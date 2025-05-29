К смерти привыкаешь: пожарный из Мангистау рассказал о своей работе

Садыркожа Кенжегалиев на протяжении многих лет занимается пожарным делом, помогая спасать людей и ликвидировать последствия происшествий с огнем и не только. Главный специалист УОПиАСР ДЧС МО, капитан гражданской защиты рассказал корреспонденту Lada.kz о сложностях профессии, отношении к смерти, а также о том, как лично пережил трагедию, связанную с крушением самолета в декабре прошлого года.

Фото предоставлено С. Кенжегалиевым

Садыркожа Кенжегалиев родился в городе Форт-Шевченко. Он признался, что выбрал пожарное дело не случайно. В его семье, можно сказать, формируется династия борцов с огнем – первопроходцем был дядя. Именного его опыт вдохновил героя материала в выборе трудового пути.

Будучи подростком, хотел быть судьей, но родители посоветовали идти в пожарные, - смеется он.

Когда Садыркоже исполнилось 18 лет, он поступил в Кокшетауский технический институт. Получив звание лейтенанта, вернулся по распределению в родной мангистауский край. Здесь и началась карьера будущего капитана гражданской защиты.

Садыркожа вспомнил свой первый вызов на пожар и рассказал о том, что испытывал в этот момент.

Пятого июня я заступил на смену, в этот день поступил вызов о горении продуктового магазина в 33 микрорайоне Актау. На месте выяснилось, что произошло короткое замыкание, было много дыма. Мы быстро все потушили. Если говорить о внутренних ощущениях от первого вызова, то особого волнения и страха не было, только адреналин, - с улыбкой поделился он.

Нередко работа пожарных связана с оказанием помощи не только взрослым, но и детям. Садыркожа Кенжегалиев рассказал, каково им в такие моменты.

Примерно три года назад в 30 микрорайоне был пожар. Мы вынесли из огня младенца, которому был один месяц от роду. Никакой реакции, говорящей о том, что он жив, не было. Мы уже подумали о самом плохом, но врачам удалось его реанимировать. В целом, когда работаем с детьми, то стараемся с ними сначала поговорить, убедить, что все будет хорошо. Помогают нам в этом и родители малышей, - сказал он.

Спасение младенца из горевшей квартиры в Актау, 2024 год. Иллюстративное фото: ДЧС Мангистауской области

Кроме того, аварийно-спасательный отряд часто приезжает на подмогу животным.

Спасение животных – такие же вызовы, как и те, которые касаются оказания помощи людям. Домашних животных не зря называют домашними, они ведь часть семьи, за них тоже переживают, - считает Садыркожа Кенжегалиев.

Спасение кошки в Актау, 2024 год. Иллюстративное фото: пресс-служба СПиАСР ДЧС МО

Корреспондент Lada.kz, в связи со спецификой работы пожарных, попросил капитана гражданской защиты поделиться своим отношением к смерти.

Помню, поступил вызов на проведение аварийно-спасательных работ из 14 микрорайона. Жильцы дома рассказали, что из одной квартиры на протяжении нескольких дней не выходил сосед, жаловались на неприятных запах. Приехав, мы открыли дверь, обнаружили мертвого мужчину. Это был первый раз, когда на службе я столкнулся со смертью. Немного закружилась голова и было чувство тошноты. Как бы это не звучало, но потом к таким ситуациям привыкаешь, стараешься не принимать близко к сердцу. Это наша работа, нам некогда плакать, - рассказал он.

Садыркожа Кенжегалиев также вспомнил одну из самых страшных трагедий ушедшего года: авиакатастрофу, в ходе которой под Актау разбился самолет рейса Баку-Грозный.

Когда все случилось, я был на работе. Нам поступил вызов об аварийной ситуации, по третьему рангу на место происшествия был направлен весь гарнизон, а также руководство ДЧС региона. У пожарных, в том числе у меня, на тот момент не было времени разбираться в собственных чувствах, надо было делать свою работу: тушить самолет, помогать вытаскивать пострадавших. Дня через три, осознав все произошедшее, увидев родственников погибших, внутри я почувствовал боль за людей, - поделился он.

У пожарных есть определенные ритуалы, которые дают им надежду на спокойную смену, без крупных происшествий.

У нас говорят, что берцы ночью не нужно чистить, мол, тогда не будет вызовов в темное время суток. Приводить в порядок обувь нужно только после смены, - с улыбкой поделился Садыркожа.

Ответил герой материала и на то, когда пожарных называют «пожарниками».

Знаю, что есть жуки-пожарники, и говорят, что пожарные обижаются, когда слова путают. Но, я бы хотел сказать, что, по крайней мере, в нашем регионе уже давно перестали обращать на это внимание. Ведь когда речь идет о происшествии, то об этом не думаешь, - пояснил он.

Вне службы Садыркожа Кенжегалиев живет своей обычной жизнью, стараясь уделить все свободное время жене и троим детям. Один из любимых досугов семьи – путешествия. По словам героя материала, супруга уже давно свыклась с его работой и проявляет понимание.

В завершении интервью Садыркожа признался, что больше всего в работе он любит помогать людям. Кроме того, он дорожит своими коллегами. По отзывам Садыркожи, его окружает дружный и сплоченный коллектив.

Как у многих людей, в трудовой деятельности есть моменты, выполнять которые особого удовольствия не доставляет, однако у Садыркожи Кенжегалиева таких нет.

В нашей работе нет такого – любим - не любим. У нас есть долг перед Родиной, - сказал он.

Для справки

УОПиАСР ДЧС МО – управление организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

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