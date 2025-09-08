«Налог на роскошь»: кто из жителей Мангистау будет его платить?

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области рассказали Lada.kz, кто, согласно новым правилам налогообложения, с 2026 года будет платить «налог на роскошь».
В ведомстве пояснили, что в Налоговом кодексе РК от 18 июля 2025 года не предусмотрен отдельный вид «налога на роскошь». Однако утверждены нормы, касающиеся налогообложения отдельных категорий имущества физических лиц.
Под новые правила подпадают:
При этом стоимость жилья для налогообложения определяет НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», и она обычно ниже рыночной. Также используется коэффициент роскоши (равный единице, но может быть увеличен местными органами до 1,5).
Для владельцев недвижимости стоимостью свыше 450 миллионов тенге налог рассчитывается как: 2 946 600 тенге + 2% со суммы превышения. Если же стоимость имущества ниже этого порога, налог взимается по каждому объекту отдельно.
