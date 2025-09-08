18+
Температура воды в Каспийском море
08.09.2025, 17:28

«Налог на роскошь»: кто из жителей Мангистау будет его платить?

Общество

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области рассказали Lada.kz, кто, согласно новым правилам налогообложения, с 2026 года будет платить «налог на роскошь».

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

В ведомстве пояснили, что в Налоговом кодексе РК от 18 июля 2025 года не предусмотрен отдельный вид «налога на роскошь». Однако утверждены нормы, касающиеся налогообложения отдельных категорий имущества физических лиц.

Под новые правила подпадают:

  • автомобили стоимостью от 18 000 МРП и выше – акциз 10% от стоимости;
  • яхты и самолеты дороже 24 000 МРП – акциз 10%;
  • алкогольная продукция свыше 500 000 тенге за единицу – акциз 10% от стоимости в тенге за литр;
  • сигары дороже 10 000 тенге за штуку – акциз 10%;
  • недвижимость (квартиры, дома и дачи), совокупная стоимость которой превышает 450 млн тенге, – налог на имущество по ставке 2%.

При этом стоимость жилья для налогообложения определяет НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», и она обычно ниже рыночной. Также используется коэффициент роскоши (равный единице, но может быть увеличен местными органами до 1,5).

Для владельцев недвижимости стоимостью свыше 450 миллионов тенге налог рассчитывается как: 2 946 600 тенге + 2% со суммы превышения. Если же стоимость имущества ниже этого порога, налог взимается по каждому объекту отдельно.

Ранее Lada.kz рассказывала, как выбрать надежного застройщика. Подробнее по ссылке.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

