На одном из перекрестков в Актау открыли дополнительный правый съезд

Дополнительная полоса для поворота направо стала доступна водителям с 8 сентября, передает Lada.kz .

Фото Актауского городского акимата

Как рассказали в акимате Актау, дополнительный поворот появился на перекрестке возле ресторана «Palazzo» в 29 микрорайоне.

Новый участок дороги позволит водителям совершать манёвр «поворот направо» безопаснее и быстрее, что в целом должно снизить загруженность дороги и уменьшить пробки, - отметили в горадминистрации.

В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог напомнили автомобилистам о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными к обновлённой разметке и установленным дорожным знакам.

