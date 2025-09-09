Питьевую воду на целый день отключат в Актау

Прекращение подачи питьевой воды населению обусловлено проведением ремонта на трубопроводе ЦУВС-2 и ЦУВС-3, передает Lada.kz.
Как сообщили в ТОО «МАЭК», отключение запланировано на 10 сентября с 08:00 до 24:00 часов. Будет прекращена подача питьевой воды от ЦУВС-3 на верхнюю и нижнюю зоны города.
Планируется провести аттестацию расходомерных узлов на ЦУВС-3, а также ремонт на трубопроводе ЦУВС-2 и ЦУВС-3, - сообщили в ТОО «МАЭК».
