Питьевую воду на целый день отключат в Актау

Иллюстративное фото. Сгенерировано ИИ

Как сообщили в ТОО «МАЭК», отключение запланировано на 10 сентября с 08:00 до 24:00 часов. Будет прекращена подача питьевой воды от ЦУВС-3 на верхнюю и нижнюю зоны города.

Планируется провести аттестацию расходомерных узлов на ЦУВС-3, а также ремонт на трубопроводе ЦУВС-2 и ЦУВС-3, - сообщили в ТОО «МАЭК».

