«Нужно дать шанс»: мать ребенка-инвалида из Актау борется с барьерами в школах

В Казахстане официально закреплено право детей с инвалидностью учиться в общеобразовательных школах. Однако на практике семьи сообщают о нехватке специалистов и не рассчитаной на такую категорию учащихся инфраструктуре в учебных заведениях. Своей историей с Lada.kz поделилась Асель Тажигалиева, мать двоих сыновей-близнецов, один из которых передвигается на коляске.

Асель Тажигалиева с Диасом и Мирасом

Асель Тажигалиева рассказала, через что ей и сыну пришлось пройти, когда было принято решение об отказе от домашнего обучения в пользу школы.

Да, ребёнок не передвигается самостоятельно, но это ещё не приговор. У Диаса сохранный интеллект, он общается, развивается как обычный ребенок, поэтому я решила отдать его не на домашнее обучение, а в обычную школу, - говорит Асель.

Изначально ПМПК рекомендовала обучение по адаптированной общеобразовательной учебной программе в условиях общего класса общеобразовательной школы, а также специальную психолого-педагогичечкую поддержку логопедом, дефектологом, однако в школе отсутствуют вышеперечисленные специалисты. Родителя неоднократно пытались уговорить перейти на домашнее обучение.

Мы проводили адвокацию инклюзивного образования и добились права посещать школу с педагогом-ассистентом. Так Диас пошел в первый класс, - вспоминает мать.

По ее словам, формально в школе есть условия для учеников на колясках, но фактически они недоступны:

«Электроподъемник часто ломается, туалет для колясочников всегда закрыт, в столовую и на второй этаж он попасть не может. Каждый год я иду к директору, и мне говорят: “Все будет”. Но три года ничего не меняется».

Отдельная трудность связана с отсутствием адаптированных программ:

«В справке сына ПМПК прописана индивидуальная форма обучения, но готовой программы под такого ребенка в школах нет. Учителя сами признаются, что их этому не обучают: на курсах дают лишь поверхностные знания. Нет методик, материалов, учебников. При огромной нагрузке и постоянной отчетности у педагогов просто не остается времени на разработку программ, поэтому нас и уговаривают перейти на домашнее обучение».

Асель подчеркивает, что это решение ограничивает будущее ребенка.

Если дети будут видеть только родителей и родственников, то как потом они смогут учиться в колледже или университете, общаться с людьми? Это замыкает ребенка в четырех стенах, - считает она.

Несмотря на трудности, семья отмечает важность работы педагога-ассистента: «Мы довольны его помощью, но один специалист не заменит систему, где должны быть логопеды, дефектологи».

Мать мальчика уверена, что проблема носит системный характер. Согласно данным Factcheck.kz, в Казахстане проживает более 70 тысяч детей школьного возраста с инвалидностью, однако ежегодно школу заканчивают менее 5 тысяч из них. Эксперты отмечают, что система ПМПК, созданная для помощи, нередко становится барьером для инклюзии: заключения ПМПК ограничивают выбор формы обучения и часто сводят его к индивидуальным занятиям дома.

«До недавнего времени никто не требовал от них принимать таких детей, и вдруг мы появились как снег на голову. Конечно, сложно в один момент обеспечить доступность и разработать программы. Но сейчас Диас уже учится четвертый год, и пора двигаться дальше. Таких детей становится больше, их невозможно “удержать дома”. Каждый ребенок с потенциалом имеет право учиться в школе. Если бы у моего сына были тяжелые сопутствующие заболевания или тяжёлые поведенческие расстройства, я бы оставила его на домашнем обучении. Но, когда есть возможность, почему бы и нет».

Она уверена, что школы должны искать решения, а не перекладывать ответственность.

Даже если ребенок не держит ручку, всегда есть выход – ноутбук, специальные задания. Важно адаптировать программы, а не пытаться уговорить родителей уйти на домашнее обучение, - сказала она.

По словам Асель, одной из возможных мер могло бы стать создание в городе хотя бы одной полностью доступной школы: «С пандусами, лифтом, кабинетами и специалистами, где дети на колясках могли бы учиться вместе со сверстниками. Им нужно дать шанс».

Для справки

ПМПК – это психолого-медико-педагогическая комиссия, коллегиальный орган специалистов (психологов, медиков, педагогов), который проводит комплексное обследование детей и подростков с 0 до 18 лет для выявления их особых образовательных потребностей и определения дальнейшего образовательного маршрута и условий. Комиссия помогает подобрать подходящую образовательную программу, разработать специальные условия для обучения (включая инклюзию или обучение в коррекционных учреждениях) и оказывает консультативную помощь родителям.