В Актау стартовал ремонт дороги в 4 микрорайоне

Қазақ тіліне аудару

В Актау начались работы по среднему ремонту автодороги №10А, расположенной между 4 микрорайоном и парком имени Тараса Шевченко, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

фото ЦОК Мангистауской области

Проект предусматривает замену бордюров на участке протяжённостью 600 метров, а также обустройство новых парковочных мест для жителей и гостей микрорайона.

Сейчас подрядчики ведут подготовительные работы — снимают старое асфальтовое покрытие. В дальнейшем ремонт, как обещают власти, будет реализован поэтапно, что позволит минимизировать неудобства для автолюбителей и пешеходов.

По завершении проекта обновлённая дорога должна повысить безопасность движения и улучшить транспортную доступность района.

Напомним, ранее сообщалось о строительстве дорог в 16 микрорайоне.