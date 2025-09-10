18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
10.09.2025, 09:22

В Актау стартовал ремонт дороги в 4 микрорайоне

Общество 0 2 185 Наталья Вронская

В Актау начались работы по среднему ремонту автодороги №10А, расположенной между 4 микрорайоном и парком имени Тараса Шевченко, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

Проект предусматривает замену бордюров на участке протяжённостью 600 метров, а также обустройство новых парковочных мест для жителей и гостей микрорайона.

Сейчас подрядчики ведут подготовительные работы — снимают старое асфальтовое покрытие. В дальнейшем ремонт, как обещают власти, будет реализован поэтапно, что позволит минимизировать неудобства для автолюбителей и пешеходов.

По завершении проекта обновлённая дорога должна повысить безопасность движения и улучшить транспортную доступность района.

Напомним, ранее сообщалось о строительстве дорог в 16 микрорайоне. 

9
3
1
Комментарии

3 комментарий(ев)
11900
11900
Не забудьте починить асфальт вокруг школы!
10.09.2025, 11:08
Базелик
Базелик
разница между парком и сквером заключается в размере территории и расположении: парк — это большая, отдельная территория, предназначенная для длительного отдыха, а сквер — это небольшая, озелененная зона
10.09.2025, 06:40
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Не может быть. Скорее всего снимут старый асфальт и деньги закончатся. В 3 микрорайоне у поликлиники Софимед, так и произошло.
10.09.2025, 05:27
