Температура воды в Каспийском море
10.09.2025, 19:00

"На все сто": какая скорость разрешена на новой трассе Актау - аэропорт - Каражанбас

Общество 0 4 110 Наталья Вронская

В редакцию обратились жители Мангистау с вопросом о том, какой скоростной режим допустим на новой автодороге Актау - аэропорт - Каражанбас - Форт-Шевченко в связи с тем, что старые знаки были убраны. Ответ предоставили в департаменте полиции регионе, передает Lada.kz

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ
Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

По словам водителей, старые скоростные ограничительные знаки уже убрали, а новые пока еще не установлены.

Но с 6 сентября дорога открыта, хотя сдача ее в эксплуатацию намечена только на конец года. Люди задались вопросом, не станет ли поездка по новой трассе на скорости 110 километров в час поводом для штрафа (прим. - на автомагистралях разрешенная максимальная скорость движения для легковых автомобилей и мотоциклов в Казахстане составляет 140 км/ч, на дорогах с разделительной полосой — 110 км/ч, а на остальных дорогах — 100 км/ч).

В пресс-службе департамента полиции области пояснили, что скоростные ограничения на участке действительно сняты.

«Сейчас движение по трассе разрешено со скоростью 110 километров в час, если нет иных указателей», — сообщили в ведомстве.

До конца года планируется завершить все работы, включая нанесение дорожной разметки и установки знаков.

Напомним, по данной автодороге из Актау можно будет добраться до Форт-Шевченко, месторождения Каламкас, а также до населённых пунктов Таучик и Шетпе.

