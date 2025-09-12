SMS от банка и 1414 могут быть фейком: в Актау раскрыты новые схемы мошенничества

Жительница Актау Гаухар Ильясова (имя изменено – прим.автора) едва не стала жертвой хорошо продуманной схемы обмана. В прокуратуре Мангистауской области предупредили граждан о новых уловках мошенников, передает Lada.kz.
По словам жительницы Актау, всё началось с того, что на телефон пришло сообщение от привычного 1414 (номер единого колл-центра госуслуг). В SMS содержался код подтверждения. В этот же день женщина ожидала посылку и, когда позвонил «курьер», она, не задумываясь, продиктовала ему код.
Спустя некоторое время в WhatsApp ей написал человек, представившийся «сотрудником полиции». Он уверял, что её счета «пытаются взломать» и требовал сотрудничества.
Я сразу насторожилась, потому что знаю: полиция не ведёт переписку в мессенджерах. Но меня смутило то, что начали приходить SMS из разных банков с уведомлениями о том, что на меня якобы оформлен кредит. Сообщения выглядели как настоящие, с логотипами и названиями банков, рассказала Гаухар.
Женщина решила проверить всё лично. Она открыла официальные интернет-приложения банков и не обнаружила никаких движений по своим счетам. После нескольких звонков в службу поддержки ей подтвердили: кредиты на её имя никто не оформлял.
Оказалось, что мошенники рассылали липовые сообщения, чтобы вызвать страх и подтолкнуть к действиям. Если бы Гаухар растерялась и следовала их указаниям, злоумышленники могли бы действительно оформить кредит на её имя.
В связи с этим специалисты прокуратуры Мангистауской области напоминают жителям региона:
