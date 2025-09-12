18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
12.09.2025, 12:10

SMS от банка и 1414 могут быть фейком: в Актау раскрыты новые схемы мошенничества

Общество

Жительница Актау Гаухар Ильясова (имя изменено  прим.автора) едва не стала жертвой хорошо продуманной схемы обмана. В прокуратуре Мангистауской области предупредили граждан о новых уловках мошенников, передает Lada.kz.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

По словам жительницы Актау, всё началось с того, что на телефон пришло сообщение от привычного 1414 (номер единого колл-центра госуслуг). В SMS содержался код подтверждения. В этот же день женщина ожидала посылку и, когда позвонил «курьер», она, не задумываясь, продиктовала ему код.

Некоторые телефоны имеют встроенную функцию отмечать подозрительные номера красным знаком восклицания. Если вы видите подобное  значит номер уже не раз замечен в спаме или недостоверной информации.

Спустя некоторое время в WhatsApp ей написал человек, представившийся «сотрудником полиции». Он уверял, что её счета «пытаются взломать» и требовал сотрудничества.

Я сразу насторожилась, потому что знаю: полиция не ведёт переписку в мессенджерах. Но меня смутило то, что начали приходить SMS из разных банков с уведомлениями о том, что на меня якобы оформлен кредит. Сообщения выглядели как настоящие, с логотипами и названиями банков,  рассказала Гаухар.

Женщина решила проверить всё лично. Она открыла официальные интернет-приложения банков и не обнаружила никаких движений по своим счетам. После нескольких звонков в службу поддержки ей подтвердили: кредиты на её имя никто не оформлял.

Оказалось, что мошенники рассылали липовые сообщения, чтобы вызвать страх и подтолкнуть к действиям. Если бы Гаухар растерялась и следовала их указаниям, злоумышленники могли бы действительно оформить кредит на её имя.

В связи с этим специалисты прокуратуры Мангистауской области напоминают жителям региона:

  • не доверяйте SMS, даже если они подписаны как банки или 1414;
  • никогда не сообщайте коды третьим лицам;
  • проверяйте информацию, перезванивая в банк или на официальный номер 1414;
  • в случае сомнений обращайтесь в ближайший пункт полиции;
  • помните: сотрудники полиции не ведут переписку по WhatsApp и другим мессенджерам.

